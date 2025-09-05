TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 10. Gün: Yıldızlar Müsabakası Sürüyor

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 10. gününde devam etti

Çanakkale'de, Gökçeada Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 10'uncu gününde çalışmalarını sürdürdü. Etkinlik, 7 Eylül'e kadar devam edecek şekilde planlanmış durumda.

'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'nda rekabet artıyor

Geçen yılki yarışmada sıralamada ilk 5'te yer alan takımlar, 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'nın 3'üncü gününde müsabakalara devam etti ve test uçuşlarını gerçekleştirdi. Organizasyon, önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getirerek daha ileri düzeyde bir rekabet ortamı ve teknik yeterliliği yüksek ekipler arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını denemeyi hedefliyor.

Yarışmada, hedef imha görevi kapsamında yarışmacılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini başarmaları bekleniyor. Ayrıca hedef uçağın tespit edilerek havadaki sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulması isteniyor.

Etkinlikte yer alan 5 takım, müsabakalar ve test uçuşları boyunca performanslarını sergiliyor. 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması' birincisi ise 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

