DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.524,15 0,7%

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 10. Gün: Yıldızlar Müsabakası Sürüyor

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Gökçeada Havalimanı'nda 10. gününde devam ediyor; 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'nda 5 takım otonom görevleri ve test uçuşlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:50
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 10. Gün: Yıldızlar Müsabakası Sürüyor

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de 10. gününde devam etti

Çanakkale'de, Gökçeada Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 10'uncu gününde çalışmalarını sürdürdü. Etkinlik, 7 Eylül'e kadar devam edecek şekilde planlanmış durumda.

'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'nda rekabet artıyor

Geçen yılki yarışmada sıralamada ilk 5'te yer alan takımlar, 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'nın 3'üncü gününde müsabakalara devam etti ve test uçuşlarını gerçekleştirdi. Organizasyon, önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getirerek daha ileri düzeyde bir rekabet ortamı ve teknik yeterliliği yüksek ekipler arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını denemeyi hedefliyor.

Yarışmada, hedef imha görevi kapsamında yarışmacılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini başarmaları bekleniyor. Ayrıca hedef uçağın tespit edilerek havadaki sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulması isteniyor.

Etkinlikte yer alan 5 takım, müsabakalar ve test uçuşları boyunca performanslarını sergiliyor. 'Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması' birincisi ise 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması...

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 9'uncu gününde devam etti. Geçen yılki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda sıralamada ilk 5'te olan takımlar, "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın ikinci gününde de mekanik ve yazılımsal kontrol süreçlerini sürdürdü.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 6 Eylül 2025 | Bakan Ziyaretleri, TEKNOFEST ve Spor Programı
2
Bedr Abdulati'den Trump'a Çağrı: Gazze'de Ateşkes Zamanı
3
Arnavutköy'de 2 Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
4
Musa Kulaklıkaya Dışişleri Bakan Yardımcılığına Atandı
5
CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı: Gül Çiftci'den Açıklama
6
Trump İmzayı Attı: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değişiyor
7
Hırvatistan'da 'Ayasofya Fotoğrafları' Sergisi Sisak'ta Açıldı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire