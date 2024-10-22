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Teknolojik İşbirlikleri SAHA EXPO’da Gelişiyor

SAHA EXPO'da önemli teknolojik işbirlikleri ve anlaşmalar yapılarak sektörün güçleri birleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:21
Teknolojik İşbirlikleri SAHA EXPO’da Gelişiyor

Teknoloji Üretiminde Yeni İşbirlikleri

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, birçok firma işbirliği anlaşmalarıyla teknolojideki güçlerini artırıyor. Etkinliğin açılışında, nitroselülozdan haberleşme teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede anlaşmalar imzalandı.

SAHA EXPO Başladı

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 bakanlığın destekleriyle 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuarın bu yılki katılımcı sayısı 120’den fazla ülkeden 1478 firmayı buluyor.

Önemli Anlaşmalar İmzalandı

Fuarın ilk gününde, önemli işbirlikleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Elektrik Üretim AŞ ve TEI arasında Elektrik Üretim Türbinleri Bakım Onarım Lojistik Destek Projesi sözleşmesi imzalanırken, imza törenine SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit gibi isimler katıldı.

Nitroselüloz Üretiminde İşbirliği

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Kırıkkale'de kurulacak olan Nitroselüloz Üretim Hattı için Nanografi Nano Teknoloji AŞ ile yeni bir tedarik anlaşması imzaladı. Proje, stratejik üretim alanındaki dışa bağımlılığı azaltma hedefini taşıyor.

Haberleşme Teknolojilerine Yönelik Adımlar

Ulak Haberleşme AŞ ve Asartech Arge Tasarım Mühendislik AŞ arasında haberleşme teknolojileri alanında bir mutabakat metni imzalandı. İmza törenine katılan isimler arasında Ulak Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de yer aldı.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Gelişiyor

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Asartech Arge Tasarım Mühendislik AŞ arasında işbirliği protokolü imzalanarak, yüksek teknoloji ürünleri ve yeni üretim teknolojilerine yönelik AR-GE projeleri hedeflendi.

SAHA MBA Programı Mevduat Töreni

Fuarda ayrıca, SAHA MBA programını başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezuniyet töreni, programın başarısını ve sektöre katkısını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından...

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Elektrik Üretim AŞ ve TEI arasında Elektrik Üretim Türbinleri Bakım Onarım Lojistik Destek Projesi sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar (sol 2), TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit (sağ 2), Elektrik Üretim AŞ Doğalgaz Santralleri Daire Başkanı Veysel Geylani (solda) ve SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç'ın (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından...

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Elektrik Üretim AŞ ve TEI arasında Elektrik Üretim Türbinleri Bakım Onarım Lojistik Destek Projesi sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar (sol 2), TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit (sağ 2), Elektrik Üretim AŞ Doğalgaz Santralleri Daire Başkanı Veysel Geylani (solda) ve SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç'ın (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.

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