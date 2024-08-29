Telegram Kurucusu Pavel Durov'a Yönelik Suçlamalara Avukatından Tepki

Telegram CEO'su Pavel Durov'un Avukatı Açıklamalarda Bulundu

Fransa'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Telegram uygulamasının kurucusu Pavel Durov, avukatı David-Olivier Kaminski tarafından destekleniyor. Kaminski, müvekkilinin platformda işlenen suçlardan sorumlu tutulmasının son derece mantıksız olduğunu belirtti.

Suçlamalara İtiraz

Kaminski, Durov'a yöneltilen 12 suçlamanın bariz bir şekilde haksız olduğunu dile getirdi. “Bir sosyal ağın yöneticisinin, kendisiyle tamamen ilgisi olmayan suçlara karıştığını düşünmek, kesinlikle mantıksız işlerden biri” şeklinde konuştu.

Durov'un Gözaltı Süreci

Pavel Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği anda gözaltına alındı. Durov’un yasa dışı içeriklere erişim sağlamakla suçlandığı öğrenildi.

Paris Savcılığı, Durov'un 96 saatlik gözaltı sürecinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılandığını ve Fransa topraklarından çıkış yasağının getirildiğini duyurdu.

Suçlamaların Detayları

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov'a yöneltilen suçlamalar arasında yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetmenin bulunduğunu açıkladı. Durov, Organize Suçlarla Mücadele birimi tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınırken, soruşturmanın 8 Temmuz'da başlatıldığına dikkat çekildi.