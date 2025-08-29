Temyiz Mahkemesi: Epping Otelinde Sığınmacılar Kalabilir

Karar ve gerekçe

İngiltere temyiz mahkemesi, Epping bölgesindeki bir otelde kalan sığınmacıların tahliyesini öngören ihtiyati tedbir kararını kaldırarak, bu kişilerin otelde kalmaya devam edebileceğine hükmetti.

Davada görev alan heyet, Yargıçlar David Bean, Nicola Davies ve Stephen Cobb, Yüksek Mahkemenin 19 Ağustos tarihli tahliye kararını "ciddi biçimde hatalı" bularak bozdu.

Temyiz mahkemesi kararı ile Yüksek Mahkemenin otelin 12 Eylüle kadar boşaltılması yönündeki hükmü de iptal edildi. Yargıç Bean, otelin kapatılmasının iltica barınma sisteminde başka bölgelerde kapasite sorunu yaratacağını vurguladı ve sığınmacı karşıtı protestoların tahliye kararına gerekçe gösterilmesinin 'daha fazla kanunsuz eylemi teşvik etme riski taşıdığını' ifade etti.

Başvuru, yerel itirazlar ve tepkiler

Dava, İçişleri Bakanlığı ile otelin sahibi Somani Hotels'in başvurusu üzerine görüldü. Epping Forest Belediye Meclisi, otelin planlama kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek tedbir talebinde bulunmuş; otel önünde düzenlenen protestolar da davada gerekçe olarak öne sürülmüştü.

Epping Belediye Meclis Üyesi Ken Williamson, mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamada 'Bugünkü karardan büyük hayal kırıklığı duyduk. Mücadele bitmedi, davamızı sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.

Ulusal etkisi

Yüksek Mahkemenin önceki tahliye kararı, ülke genelinde benzer hukuki girişimlere emsal teşkil etmişti. Kararın ardından aşırı sağcı Reform UK partisi kontrolündeki bazı belediyelerin benzer adımlar atacağı ve parti lideri Nigel Farage'ın 'Epping'in yolunu izleyeceğiz.' sözleri gündeme gelmişti.

Ayrıca ana muhalefetteki Muhafazakar Partili Broxbourne Belediye Meclisi de benzer bir dava açılması için acil hukuki görüş talep etmişti. Essex'in Epping bölgesinde son aylarda düzenlenen sığınmacı karşıtı protestoların zaman zaman şiddete dönüştüğü ve bu gösterilerde 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.