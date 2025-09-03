DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
48,12 -0,3%
ALTIN
4.706,86 -0,68%
BITCOIN
4.578.103,68 0,16%

The Telegraph: Çin, Rusya'ya İHA Üretiminde Kritik Parça Sağladı

The Telegraph'a göre Çinli şirketler 2023-2024'te Rusya'nın İHA üretimine kritik parçalar tedarik etti; sevkiyatların değeri 47 milyon sterlin, 97 tedarikçi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:47
The Telegraph: Çin, Rusya'ya İHA Üretiminde Kritik Parça Sağladı

The Telegraph: Çin, Rusya'ya İHA Üretiminde Kritik Parça Sağladı

İddiaların Detayları ve Tespit Edilen Sevkiyatlar

İngiliz The Telegraph gazetesi, Çin merkezli şirketlerin 2023-2024 döneminde Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) üretiminde kullanılan parça ve malzemeler sağladığını iddia etti.

Gazetenin dünya ticaret kayıtlarına dayandırdığı haberde, söz konusu dönemde Çinli şirketlerin yaptırım altında bulunan Rus İHA üreticilerine doğrudan gönderdiği parçaların toplam değerinin en az 47 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Gönderilen bileşenler arasında uçak motoru, mikroçip, metal alaşım, kamera lensi, fiberglas ve karbon fiber gibi malzemeler yer aldı.

Haberde, bu sevkiyatların yaklaşık dörtte birinin, İran yapımı Shahed İHA ile bağlantılı olarak Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Alabuga bölgesinde faaliyet gösteren ve yaptırım uygulanan Rus firmalara yönlendirildiği vurgulandı.

Gazete toplam 97 Çinli tedarikçi belirlediğini aktardı.

Sahadan Gözlemler ve Uluslararası Tepkiler

Ukrayna ordusundan bir hava savunma pilotu, isminin gizli tutulması koşuluyla yaptığı açıklamada, "Sürekli Çin'den gelen devre kartları ve çipler buluyoruz, çok net bir şekilde Çin menşeli." dedi ve bazı parçalar üzerinde üretici ile marka bilgisi bulunduğunu, Çin karakterlerinin görüldüğünü belirtti.

ABD, 2024'te Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı Garpiya model uzun menzilli İHA yapımı ve sevkiyatında rol oynamakla suçladığı iki Çinli firmaya yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı iddia edilmiş, üretim süreçlerine Çinli şirketlerin katkısı olduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini savunuyor.

Haberde yer alan iddialar, The Telegraph'ın ticaret kayıtları ve saha gözlemlerine dayandırılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı
3
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
4
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
5
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
6
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
7
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor