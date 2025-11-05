THY Başkanı Bolat: TKPAY’in Dijital Cüzdanı Havacılık Ekosistemine Katkı Sağlıyor

THY, IATA Dünya Finans ve Yolcu Sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Etkinlikte Bolat'tan kritik mesajlar

Türk Hava Yolları, IATA Dünya Finans Sempozyumu (WFS) ve Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS) ortak etkinliğine ev sahipliği yaptı. Şişli’de bir otelde düzenlenen programa Türk Hava Yolları yönetimi ve sektör temsilcileri katıldı. Programda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, havacılığın birleştirici gücüne ve THY’nin küresel rolüne vurgu yaptı.

Bolat, "Bu önemli buluşma yalnızca ekonomileri şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda kültürleri de birbirine yaklaştırarak küresel anlayışı güçlendirmekte ve havacılık sektörünün geleceğini birlikte değerlendirmemiz için kritik bir platform niteliği taşımaktadır. Havacılığın benzersiz bir gücü var. İnsanları bir araya getirme gücü. Mesafeleri kısaltıyor, aileleri buluşturuyor, ticareti hızlandırıyor ve keşif hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Türk Hava Yolları olarak bizler bu birleştirici gücü kurulduğumuz günden bu yana misyonumuzun merkezine koyduk. 90 yılı aşkın süredir dünyayı birbirine bağlamak, kıtalar arasında köprüler kurmak ve ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olarak hizmet vermek için çalışıyoruz. Bugün Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olmamız bu kararlılığımızın en somut göstergesidir" dedi.

Sektördeki dönüşüm ve iş birliği vurgusu

Bolat, sektörün son yıllarda karşılaştığı zorluklara rağmen dayanıklılığını koruduğunu belirterek, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik adımlarının hız kazandığını ifade etti. Sektörün büyümesini etkileyen maliyet baskıları, jeopolitik riskler ve regülasyonlara dikkat çekerken, havacılığın kültürel etkileşim ve küresel bağları güçlendirme potansiyeline işaret etti. IATA’nın rolünü "son derece başat ve hayati" olarak nitelendiren Bolat, sempozyum oturumlarının finans, perakende, yolcu deneyimi ve dijitalleşme konularına katkı sağlayacağını söyledi.

"TKPAY dijital cüzdanıyla ekosisteme katkı sunuyor"

Konuşmasında THY’nin teknoloji yatırımlarına da değinen Bolat, şirketin yeni iştiraki TKPAY hakkında şunları kaydetti: "Türk Hava Yolları’nın teknoloji alanındaki adımlarından biri olan yeni iştirakimiz TKPAY, ödeme kolaylaştırıcısı ve dijital cüzdan altyapısı ile ekosisteme önemli bir katkı sunmaktadır. TKPAY, işlem verimliliğini artıran, kullanıcı deneyimini geliştiren ve finansal entegrasyonu güçlendiren çözümleriyle değer oluşturmayı hedeflemektedir."

Bolat ayrıca, WFS ve WPS etkinliklerine THY olarak düzenli katılım ve IATA komitelerindeki etkin çalışmaların sektörün gelişimine verdikleri önemin göstergesi olduğunu belirtti. Konuşmasını IATA'ya teşekkür ederek ve İstanbul’da misafir olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek tamamladı.

