THY, İkinci Pilot Adayları İçin İş İlanı Açtı

THY İkinci Pilot Adayları İçin Yeni İlan

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için özel bir iş ilanı açtı. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Take-Off Cadet" programı kapsamındaki başvuruların, 01 Ocak 1995 - 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğan lisans mezunları için alındığı belirtildi.

Eğitim ve İstihdam Süreci

Başvurusu kabul edilen adaylar, 2 yıl boyunca eğitim alacaklar. Eğitim süreci boyunca, adaylar 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından yararlanacaklar.

THY'den Açıklama

THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda filolarını ve çalışan sayılarını artırmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz," dedi. Çay, Türkiye'nin bayrağını göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini de ekleyerek, spor ve havacılık alanındaki sürdürülebilir başarılarının önemini vurguladı.

Başvuru Detayları

İkinci pilot aday adaylığı başvuruları, kariyer.thy.com adresi üzerinden yapılabiliyor.