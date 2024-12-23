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Ticaret Bakanı Bolat, Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu

Bakan Bolat, yeşil dönüşüm sürecinde tek taraflı ticari tedbirlere karşı uyararak, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:10
Ticaret Bakanı Bolat, Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil dönüşüm sürecinde alınan bazı tedbirlerin tek taraflı ticari önlemler haline dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen İKAZ-İklimsel Kalkınma Zirvesi'nde konuşan Bolat, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Bolat, küresel ticaretin karbon ayak izini azaltmaya yönelik standartlar ve düzenlemelerle dönüşüm geçirdiğini belirtirken, bu süreçte hem ekonomi hem de üretim süreçlerine yönelik fırsatların ortaya çıktığını kaydetti. Bakan, "Bu sürecin, ekonomimizin rekabetçiliğini artırarak ihracatımızın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Avrupa Birliği'nin 2019'da Yeşil Mutabakat'a Uyun Programı'nın yol haritasını açıkladığını hatırlatan Bolat, Türkiye'nin de bu program doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı. Şirketlerin enerji verimliliğini artırması ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Bolat ayrıca, karbon nötr bir ekonomik yapıya geçiş hedefiyle öncü teknolojilere yatırım yaptıklarını belirtti. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve batarya teknolojileri alanındaki gelişmelerin çevresel hedeflerin yanı sıra ülkenin küresel rekabet gücüne de katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Bolat, iklim değişikliği ile mücadelenin uluslararası işbirliği gerektirdiğini ifade ederek, "Yeşil dönüşüm sürecinde alınan bazı tedbirlerin tek taraflı ticari tedbirler haline dönüşmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim" dedi. 2026 yılı başında devreye girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın küresel ticaretin yapılandırılmasında önemli bir aşama olacağını belirten Bolat, bu düzenlemenin demir çelik, alüminyum ve diğer sektörlerde etkili olacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırarak karbonsuzlaşma politikalarını güçlendirdiğini belirtti. Tancan, 2030 yılına kadar kamu ve özel sektör iş birliği ile 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceklerini ifade ederek, bunun 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamasını hedeflediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen "İKAZ-İklimsel Kalkınma...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen "İKAZ-İklimsel Kalkınma Zirvesi"ne katıldı. Zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağ 3) ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov (sol 3) de yer aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen "İKAZ-İklimsel Kalkınma...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen "İKAZ-İklimsel Kalkınma Zirvesi"ne katıldı. Zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan (sağ 3) ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov (sol 3) de yer aldı.

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