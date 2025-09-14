TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi

Nikah Töreni

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, Rumeysa Reis ile hayatını birleştirdi.

Tören, Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda gerçekleşti. Nikah töreninde, İlknur Çakmak ve Engin Reis'in kızı Rumeysa Reis ile TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun evlilik cüzdanını alarak resmi olarak evliliklerini ilan ettiler.

Katılımcılar

Törene; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Anadolu Ajansı katıldı.

Nikah töreni, resmi davetliler ve aile yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.