TİKA, Arnavutluk'taki Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği Sağladı

TİKA'dan Sertifikalı Destek: 50 Aileye Tohum ve Kimyasal Gübre Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği proje ile birlikte 50 çiftçi aileye tohum ve kimyasal gübre yardımında bulundu. Arnavutluk’un başkenti Tiran ile Fier, Lushnje, Divjaka ve Elbasan şehirlerindeki çiftçilere bu destek sağlandı.

Türkiye'nin Arnavutluk'a Olan Desteği Devam Ediyor

TÜrkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, yardımın ailelere ve kadınlara destek amacı ile yapıldığını belirtti. Atay, "Türkiye, Arnavutluk'un kalkınması, Arnavut halkının refahının yükseltilmesi için tüm kurumlarıyla sahadadır," açıklamasında bulundu.

TİKA Tiran Koordinatörü'nden Önemli Bilgiler

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, proje kapsamında 50 çiftçi aileye tohum ve gübre desteği sağladıkları bilgisini verdi. Ata, "Tiran'ın yanında Fier, Lushnje, Divjaka, Elbasan'a bağlı köylerde yaşayan ailelere bu gübrelerle destekte bulunacağız," dedi.

ALSAR Vakfı'ndan Teşekkür Mesajı

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, projelerin önemine dikkat çekerek, "Bu ailelere her zaman verdikleri destekten dolayı TİKA'ya ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine teşekkür etmek istiyorum. Tarım arazisi sahibi yetim ailelere destek olmak amacıyla yıllardır sürdürülen bir proje," ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta 50 çiftçi aileye tohum ve kimyasal gübre yardımında bulundu. TİKA, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğinde başkent Tiran ile Fier, Lushnje, Divjaka ve Elbasan şehirlerindeki çiftçilere tohum ve kimyasal gübre dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta 50 çiftçi aileye tohum ve kimyasal gübre yardımında bulundu. TİKA, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğinde başkent Tiran ile Fier, Lushnje, Divjaka ve Elbasan şehirlerindeki çiftçilere tohum ve kimyasal gübre dağıttı.