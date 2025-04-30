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TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Makedonya Yangını Yaralılarını Ziyaret Etti

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Makedonya'daki yangında yaralananları hastanede ziyaret etti, destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:14
TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Makedonya Yangını Yaralılarını Ziyaret Etti

TİKA Başkanı Kayalar, Yaralıları Ziyaret Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, mart ayında Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrindeki gece kulübünde meydana gelen yangında yaralananları Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Büyükelçiden Destek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kayalar’a ziyareti sırasında Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski eşlik etti. Ziyaret sırasında, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kayalar ve Manasijevski, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yardım ve Destek Süreci

Açıklamada, yaralıların tedavi süreçlerindeki tüm ihtiyaçlarının karşılanması için TİKA'nın gerekli desteği sağladığı ifade edildi. TİKA'nın insani yardım faaliyetleri çerçevesinde sağlık alanındaki desteklerine ve Kuzey Makedonya ile dayanışmaya devam edileceği vurgulandı.

Koçani Gece Kulübü Yangını Detayları

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Koçani’deki gece kulübünde 16 Mart’ta yerel saatle 03.00 civarında piroteknik malzeme yangına sebep oldu. Bu trajik olayda 59 kişi hayatını kaybederken, 170’ten fazla kişi de yaralandı. Yaralıların 12’si, Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara’ya nakledildi.

Öte yandan, tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar (sağda), martta Kuzey...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar (sağda), martta Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kayalar'a ziyaretinde, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'nin (sol2) eşlik ettiği belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar (sağda), martta Kuzey...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar (sağda), martta Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kayalar'a ziyaretinde, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'nin (sol2) eşlik ettiği belirtildi.

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