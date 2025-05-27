TİKA'dan Azerbaycanlı Öğrencilere Yeşil Dönüşüm Eğitimi

TİKA ve ÇOMÜ İşbirliğiyle Yeşil Dönüşüm Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Petrol ve Sanayi Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Yeşil Dönüşüm Eğitimi" programı başlatıldı.

ÇOMÜ tarafından düzenlenen bu önemli program, çevrim içi ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 30 Azerbaycanlı öğrenci tarafından katılım sağlandı. Eğitim açılış törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vazeh Askerov, ÇOMÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Bölümü

Törende konuşma yapan Vazeh Askerov, eğitimlerin düzenlendiği katın "Azerbaycan-Türkiye Dostluk Bölümü" olarak adlandırıldığını belirtti. Her yıl, Şuşa Beyannamesi yıl dönümünde üniversite bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Askerov, bu tür eğitim programlarının iki ülkenin kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Çevresel Duyarlılığın Artırılması

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik de, çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma ve gençlerin bilinçlendirilmesi konularında yürüttükleri projelere dikkat çekti. Özçelik, "TİKA, Azerbaycan da dahil olmak üzere birçok ülkede çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan projelere imza atmaktadır. Haydar Aliyev'in eğitim aldığı bu üniversitedeki programımızın hem çevresel duyarlılığı artıracağına hem de iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim Programının Aşamaları

Üç aşamalı olarak tasarlanan eğitim programının ilk aşamasını çevrim içi eğitim oluşturmaktadır. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan 30 öğrenci, şimdi ileri seviye yüz yüze eğitime katılacak. Programın son aşamasında ise başarılı olan 5 öğrencinin yaz aylarında Türkiye'de staj yapma imkanı bulması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Petrol ve Sanayi Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Yeşil Dönüşüm Eğitimi" programı başlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Petrol ve Sanayi Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Yeşil Dönüşüm Eğitimi" programı başlatıldı.