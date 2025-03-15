TİKA, Ekvator Ginesi'nde 300 Aileye Gıda Yardımında Bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği, Malabo Müslüman Topluluğu, Mount Zion Kilisesi, Malabo Ruh Sağlığı Hastanesi, Lampert Yetimhanesi ve 2NK Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler, 300 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Gıda paketlerinin dağıtım törenine, Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Ahmet Ergin, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Müslüman ve Hristiyan toplum liderleri ile 2NK Vakfı yöneticileri katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükelçi Ergin, ramazanın sadece kutsal bir zaman dilimi değil, aynı zamanda sofrayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönem olduğunu vurguladı. Ergin, bu mübarek ayda paylaşmanın, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini belirtti.

TİKA'nın insani yardım faaliyetiyle, Malabo'daki engelliler, yaşlılar ve yoksul ailelere destek verilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.