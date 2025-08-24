TİKA, Kazakistan'da 120 Öğretmene Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme (STEM) Eğitimi Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Kökşetau'da düzenlenen eğitim programında 120 öğretmen eğitim aldı. Program, çağdaş öğretim yöntemlerini sınıflara taşımayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve süreci

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından iki uzman, 6 gün boyunca fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi ile Harezmi Eğitim Modeli (HEM) üzerine eğitim verdi. Katılımcılar disiplinler arası öğrenme senaryoları geliştirerek uygulamalı çalışmalara katıldı.

Uygulama odaklı projeler

Öğretmenler, gerçek dünya sorunlarına çözüm üreten STEM + Harezmi projeleri tasarlama fırsatı buldu. Programın amacı, öğretmenlerin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmak, çağdaş öğretim yöntemlerini ders süreçlerine entegre etmelerini sağlamak ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini desteklemektir.

Sertifika töreni ve sunumlar

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi. Bolaşak Sarayı'nda düzenlenen törende Akmola Eyaleti Valiliği Eğitim Müdürlüğü Başkanı Aynagül Baltaşeva, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan, TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş ile eğitimden sorumlu yetkililer ve öğretmenler hazır bulundu. Törende öğretmenler geliştirdikleri projelerin sunumunu yaptı.

Katılımcıların değerlendirmesi

Mahabbat Beysenbayeva, Kökşetau'daki 8 numaralı genel eğitim okulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapıyor. Beysenbayeva, programın faydalı olduğunu belirterek bu eğitim yaklaşımını kendi derslerinde zaten uyguladığını, ancak fizik ve matematik gibi diğer disiplinlerden meslektaşlarıyla ortak proje yapmanın daha faydalı ve zevkli olduğunu söyledi.

TİKA'dan mesaj

Fuat Erdoğmuş STEM eğitimlerinin yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi becerileri geliştirdiğini vurguladı. Erdoğmuş, STEM temelli öğrenmenin öğrencileri sınavlara değil gerçek hayata hazırlayan, yenilikçi düşünceyi ve üretkenliği teşvik eden güçlü bir yaklaşım olduğunu belirtti ve Kazakistan ile ilişkileri pekiştireceğini ifade etti.

Erdoğmuş, TİKA olarak Kazakistan'daki eğitim projelerini desteklemeye devam edeceklerini ve Astana'da arşivcilik ile mesleki turizm Türkçesi eğitimlerini tamamladıklarını söyledi. Ülkemizin kurumsal kapasitesini ve tecrübesini Kazakistan kamu kurumlarıyla paylaşmaya devam edeceklerini ekledi.

