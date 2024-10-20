TİKA Moldova'da Eğitim ve Spor Altyapısını Güçlendiriyor

TİKA'nın Eğitime Katkıları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moldova'nın eğitim ve spor alt yapısına destek projeleriyle önemli bir rol oynamaya devam ediyor. TİKA, Beltsi Belediyesi ile işbirliği yaparak, Beltsi kentindeki Boris Petuhov Spor Okulu'nun spor salonunu yenileyerek, modern bir havalandırma sistemi kurdu ve çatının tadilatını gerçekleştirdi.

Okul Dışında Yapılan Yenilikler

Beltsi Belediyesi de okulun dış yüzeyini yenileyerek, spor ekipmanlarını temin etti. Bu yenilikler, öğrencilerin spor yapma koşullarını ciddi şekilde iyileştirmeyi hedefliyor.

İnovasyon Sınıfları Projesi

TİKA, 2022 yılından bu yana Moldova'daki okullarda "Technoclass" adlı inovasyon sınıfları kurarak eğitime çağdaş bir yaklaşım getirdi. Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Model Okul" projesi ile birlikte, TİKA'nın desteğiyle toplamda 5 okulda modern laboratuvarlar oluşturuldu.

Kurulan İnovasyon Sınıfları

Açılan inovasyon sınıfları, başkent Kişinev'deki Mircea Eliade Teorik Lisesi, Floreşti'deki İon Creanga Teorik Lisesi, Drokia'daki Mihai Eminescu Teorik Lisesi, Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’ndeki Mihail Çakir Teorik Lisesi ve Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisesi'nde fizik, kimya ve biyoloji alanlarında modern ekipmanlar ile donatıldı. Bu projelerle, Moldova'daki gençlerin gelişimi için gerekli çalışma koşulları oluşturulması hedefleniyor.

Destek ve Teşekkür Mesajları

Projenin tamamlanmasına yönelik düzenlenen etkinlikte, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal, destekledikleri projelerin Moldovalı gençlerin eğitim ve spor alanında gelişmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Boris Petuhov Spor Okulu Müdürü Midrigan, bu projeyle antrenörler ve sporcuların iyi koşullarda çalışmalarının sağlanacağını ve başarı için bir temel oluşturacağını ifade etti.

Drokia'daki Mihai Eminescu Teorik Lisesi Müdürü ise inovasyon sınıfının hayata geçirilmesinden dolayı TİKA ve Türk halkına teşekkür ederek, minnettar olduklarını dile getirdi.