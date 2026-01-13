Timsah Arena'nın Karla Kaplı Hali Dronla Görüntülendi

Bursa'da kartpostallık manzaralar

Bursa'da dün gece etkili olan kar yağışı, şehrin simge mekanlarını beyaza bürüdü. Timsah Arena olarak bilinen Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun karla kaplı görüntüleri ise dron ile havadan kaydedildi.

Sahanın beyaza dönüşen zemini, yeşille beyazın buluşmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sahanın içerisine yağan karın bir kısmının, çimlerin bakımı için açılan güneş panelleri nedeniyle erimesi dikkat çekti.

Bursa'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

