Timsah Arena'nın Karla Kaplı Hali Dronla Görüntülendi

Bursa'da gece etkili kar yağışı sonrası Timsah Arena (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu) drone ile havadan görüntülendi; çim ve güneş panelleri kartpostallık manzara oluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:47
Bursa'da kartpostallık manzaralar

Bursa'da dün gece etkili olan kar yağışı, şehrin simge mekanlarını beyaza bürüdü. Timsah Arena olarak bilinen Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun karla kaplı görüntüleri ise dron ile havadan kaydedildi.

Sahanın beyaza dönüşen zemini, yeşille beyazın buluşmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sahanın içerisine yağan karın bir kısmının, çimlerin bakımı için açılan güneş panelleri nedeniyle erimesi dikkat çekti.

Bursa'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

