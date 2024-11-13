TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan 'Casusluk' Düzenlemesine Sert Eleştiri

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'casusluk' düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baş, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini eleştirerek, "Kim itiraz ediyorsa ona 'etki ajanı' deyip, onu cezaevine göndermenin kanuni kılıfını hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İktidarın 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Baş, iktidarın 'Türkiye Yüzyılı' söylemini eleştirerek, bu teklifin aslında 'Abdülhamit yüzyılı'na dönüşüm olduğunu savundu. Konuşmasında, "O zaman jurnaller vardı, şimdi troller var, aynı düzeni kuruyorlar. 'Etki ajanlığı' olarak adlandırdıkları şey, Abdülhamit jurnalciliğinin 21. yüzyıla uyarlanmış halidir." dedi.

Baş, sözlerine devam ederek, "Makbul olmayan aydın avcılığıdır. Siyasi iradeyi eleştiren bütün yurttaşlar ajan olacak. Sendikacılar 'TÜİK verileri doğru değil', gazeteciler 'gıda ürünleri Avrupa'ya göre daha pahalı' diye yazdığında ajanlıkla suçlanabilir."