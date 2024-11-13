DOLAR
34,36 0,07%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.883,9 -0,4%
BITCOIN
3.017.419,07 1,96%

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan 'Casusluk' Düzenlemesine Sert Eleştiri

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 'casusluk' düzenlemesini eleştirerek iktidarı suçladı, sosyal adaletsizliğe dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:55
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan 'Casusluk' Düzenlemesine Sert Eleştiri

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan 'Casusluk' Düzenlemesine Sert Eleştiri

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'casusluk' düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baş, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini eleştirerek, "Kim itiraz ediyorsa ona 'etki ajanı' deyip, onu cezaevine göndermenin kanuni kılıfını hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İktidarın 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Baş, iktidarın 'Türkiye Yüzyılı' söylemini eleştirerek, bu teklifin aslında 'Abdülhamit yüzyılı'na dönüşüm olduğunu savundu. Konuşmasında, "O zaman jurnaller vardı, şimdi troller var, aynı düzeni kuruyorlar. 'Etki ajanlığı' olarak adlandırdıkları şey, Abdülhamit jurnalciliğinin 21. yüzyıla uyarlanmış halidir." dedi.

Baş, sözlerine devam ederek, "Makbul olmayan aydın avcılığıdır. Siyasi iradeyi eleştiren bütün yurttaşlar ajan olacak. Sendikacılar 'TÜİK verileri doğru değil', gazeteciler 'gıda ürünleri Avrupa'ya göre daha pahalı' diye yazdığında ajanlıkla suçlanabilir."

Acıların Üzerinden Rant Sağlanıyor

Erkan Baş, İzmir'de yaşanan 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına da vurgu yaparak, "Ülkede insanların yoksulluk ve acılarından rant devşiren bir sistem kurulduğunu" ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı
5
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir