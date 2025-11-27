TMO: Bursa ve Balıkesir'de Son 10 Yılın En Yüksek Ekim Yağışı

TMO raporu ve genel veriler

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekim ayı yağışlarının birçok ilde son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatı teknik personelinin sahadan gözlem, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı 'Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Ekim 2025 Değerlendirmesi)' raporu yayımlandı.

Rapora göre, ülke genelinde ekim ayı yağış ortalaması; geçen yıl 26,8 mm iken, uzun yıllar ortalaması 49,4 mm olarak gerçekleşti.

Yağışlarda normaline göre %8, geçen yıl ekim ayına göre %100'den fazla artış

Bölgeler ve illerdeki değişimler

Yağışlar; Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde yer yer %100'den fazla artarken; Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde %60'tan fazla azaldı.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri normallerinin üzerinde yağış alırken, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ekim normallerinin altında kaldı. Normaline göre en fazla azalma %45 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, en fazla artış ise %51 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti.

Yağışlar bazı illerde son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı: Amasya, İzmir, Kocaeli, Samsun'da 15, Manisa ve Muğla'da 14, Düzce, Kütahya ve Sakarya'da 12, Burdur'da 11, ayrıca Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova'da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Konya, Eskişehir ve ekilişlere etkisi

Konya'da iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve yağışların yetersiz kalması, ekilişlerin yaklaşık bir ay gecikmesine neden oldu. Tarla hazırlıkları sürerken ekilişler ekim ayı sonunda başladı. Kuru tarım alanlarında toprağın tav alması için yağış bekleniyor; sulu tarım yapılan bölgelerde özellikle Karaman ve Çumra ilçelerinde ekilişler devam ediyor ve çimlenme için sulama yapılıyor. Yağış durumuna bağlı olarak ekilişlerin kasım ayı ortasında hızlanarak ay sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Eskişehir'de ise ekim ayı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi, üreticilerin ekimlerini öne çekmesine yol açtı. Bu kapsamda beklentilerin üzerinde ekiliş gerçekleşti; yağışların yeterli olması sayesinde erken ekilen alanlarda çimlenme ve çıkışlar başladı.

Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Yalova'da toprak hazırlıkları tamamlandı ve arpa ekilişlerine başlandı. Buğday ekilişlerinin ilerleyebilmesi için bölgelere yağış bekleniyor.

2025/26 üretim sezonu beklentisi

Raporda, 2025/26 üretim sezonunda Türkiye genelinde buğday ekilişlerinin geçen yıla yakın düzeylerde olacağı öngörülüyor.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO), EKİM YAĞIŞLARININ, AYDIN, BALIKESİR, BİLECİK, BOLU, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, ESKİŞEHİR VE YALOVA’DA SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTIĞINI BİLDİRDİ.