TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

TBMM'ye sunulan hurda teşvikiyle 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar, TOGG T10X'i ÖTV'den muaf olarak yaklaşık 800.000 TL'ye alabilecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:03
TBMM'de Yeni Teklif: Hurda Teşvikiyle TOGG Ulaşılabilir Hale Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine düşen yeni kanun teklifi, vatandaşların otomobil sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme, otomotiv piyasasını canlandıracak bir hurda teşviki sunuyor ve yerli üretim TOGG'un erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Hurda Teşvikinden Kimler, Nasıl Faydalanacak?

Teklifin ana koşulu net: 1999 model ve daha eski, yani 25 yaş ve üzeri araç sahibi olanlar, trafik kaydından çekecekleri araçlarını devletin belirlediği hurda merkezlerine teslim ettiklerinde TOGG T10X modelini ÖTV'den muaf olarak satın alabilecekler. Bu adım, özellikle eski araç sahiplerinin yeni ve elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TOGG T10X Fiyatı Ne Kadar Düşecek?

Mevcut vergilendirme sistemiyle bir aracın fiyatına önce ÖTV, ardından KDV ekleniyor. Yeni teklifin yasalaşması durumunda, 1.800.000 TL başlangıç fiyatlı bir TOGG T10X modelinde devlet tarafından karşılanacak ÖTV sayesinde anahtar teslim fiyatının sadece fabrika çıkış fiyatı ve KDV'yi içerir hale gelmesi bekleniyor. Bu hesapla aracın fiyatı yaklaşık 800.000 TL seviyelerine gerileyebilecek.

TOGG T10X V1 (Standart Menzil) Özellikleri

Hurda teşvikiyle edinilebilecek TOGG T10X V1 modeli teknik ve konfor özellikleriyle de öne çıkıyor:

Motor Gücü: 160 kW (218 Beygir) ve 350 Nm tork üreten elektrik motoru.

Hızlanma: 0-100 km/s hızlanma süresi 7.4 saniye.

Menzil ve Batarya: 52.4 kWh batarya ile tek şarjda 314 kilometre (WLTP) menzil.

Hızlı Şarj: DC hızlı şarjda batarya 28 dakikada %20'den %80'e dolabiliyor.

Tasarım ve Teknoloji: C-SUV segment tasarımı, iç mekânda 29 inç panoramik dijital ekran ve 441 litre bagaj hacmi.

Gözler şimdi TBMM'den çıkacak kararda; teklif yasalaşırsa, hurda teşviki Türkiye'nin elektrikli otomobiline erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak.

