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Togo'da Kurban Bayramı Coşkusu: Müslümanlar Bayram Namazında Buluştu

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını coşkuyla kıldı ve dua etti.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:16
Togo'da Kurban Bayramı Coşkusu: Müslümanlar Bayram Namazında Buluştu

Togo'da Kurban Bayramı Namazı!

Togo'nun başkenti Lome'de, Müslümanlar Kurban Bayramı namazını Üniversite De Lome bahçesinde düzenledi. Kentte azınlıkta bulunan Müslüman topluluk, bu özel günde bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

İmamdan Dua ve Teşekkür

Namazdan önce hutbe veren İmam Agodomou Al Hassan, cemaatine bazı önemli mesajlar iletti. İmam, Filistin ve Gazze için dualar etti ve Türkiye'den gönderilen bağışlar aracılığıyla Kurban kesimi çalışmalarında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerine de teşekkür etti.

Bayramlaşma Merasimi

Namazın ardından, katılanlar arasında bir bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. TDV yetkilisi Alparslan Yılmaz, Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve gönüllü veteriner hekim Cengiz Şahin de cemaatle bayramlaşarak bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentteki Müslümanlar için bu etkinlik, hem dini bir görev yerine getirmek hem de toplumsal dayanışma adına önemli bir fırsat oldu.

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı. Kentte...

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı. Kentte azınlıkta bulunan Müslümanlar, bayram namazı için Üniversite De Lome bahçesinde bir araya geldi.

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı. Kentte...

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı. Kentte azınlıkta bulunan Müslümanlar, bayram namazı için Üniversite De Lome bahçesinde bir araya geldi.

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