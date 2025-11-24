Tokat Belediyesi Evde Bakım: Yaşlılara Temizlik ve Canlı Müzik Sürprizi

Hizmetin kapsamı

Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kent genelinde kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, ay boyunca farklı adreslerde ev temizliği, kişisel bakım ve sosyal destek hizmetleri sundu.

Bu ziyaretlerde evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için düzenlenen canlı müzik sürprizi, özellikle yaşlıların moral bulmasını ve geçmişe dair hatıralarını canlandırmasını sağladı. Ekipler, evlerde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek adeta mini konser atmosferi oluşturdu; büyükler duygusal ve keyifli anlar yaşadı.

Başkanın açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hizmetin sadece belediye görevi olmadığını, aynı zamanda gönülden gelen bir vefa borcu olduğunu vurguladı. Başkan Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Yaşlılarımız bizim gönül çınarlarımızdır. Evlerine yalnızca temizlik için değil; sevgi, huzur ve hatıralarını tazeleyen bir nefes olmak için gidiyoruz. Üretken belediyecilik vizyonumuz, insanımızın kalbine dokunan her hizmette kendini gösteriyor. Büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak, bu bizim için en büyük mutluluktur. Tokat Belediyesi olarak yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz"

Geri dönüşler

Ekiplerin hem temizlik hem de canlı müzik eşliğinde sürdürdüğü sosyal destek faaliyeti, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Hizmet, toplumsal dayanışma ve yaşlılara yönelik özenin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

