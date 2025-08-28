Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır

Kaza ve yaralılar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K. (55) idaresindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil ile Murat Y. (47) yönetimindeki 60 T 0909 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada sürücüler ile taksideki yolcu G.Ö. (15), otomobilde bulunan M.A.A. (3) ve annesi Sema A. (31) yaralandı.

Müdahale ve sevk

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu ağır yaralanan M.A.A. (3), burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Sema A.'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı görüntülendi

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ana yoldan yan yola dönmeye çalışan otomobil ile taksinin çarpışma anı yer alıyor.