Tokat'ın Tarihi Sulu Sokak'ında Turizm Fuarı Heyecanı

Tokat'ta Turizm Haftası Kapsamında Fuar Açıldı

Tokat'ın tarihi Sulu Sokak'ında, bu yılki Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir turizm fuarı düzenlendi. Fuara, Tokat Vali Yardımcısı Harun Kazez katılarak açılışı gerçekleştirdi.

Yöresel Ürünler ve Kültürel Zenginlik

Fuar alanında, Tokat'ın tüm ilçelerinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü. Kazez, burada yaptığı açıklamada, Tokat'ın kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kültürel Tanıtım ve Misafirperverlik Vurgusu

Her yıl kutladıkları Turizm Haftası etkinliklerine katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Kazez, "Stantlarımız kuruldu. Merkeziyle, ilçeleriyle burada kültürümüzü tanıtmak için bir araya geldik. Cennet vatanımız Tokat da, kültürü ve doğasıyla daha ileri noktalara ulaşacaktır. Yerli ve yabancı turistleri Tokat’ta misafir etmek istiyoruz," dedi.

Konuşmasının sonunda, ünlü düşünür Hazreti Mevlana'nın sözlerini hatırlatarak, "Tokat'a gitmek gerek," ifadesini kullanan Kazez, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğe Katılım Yoğun Oldu

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerle yer aldığı etkinlik, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Tokat'taki tarihi Sulu Sokak'ta, Turizm Haftası dolayısıyla fuar açıldı. Vali Yardımcısı Harun Kazez, turizm fuarının açılışını yaparak, Tokat'ın tüm ilçelerinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

Tokat'taki tarihi Sulu Sokak'ta, Turizm Haftası dolayısıyla fuar açıldı. Vali Yardımcısı Harun Kazez, turizm fuarının açılışını yaparak, Tokat'ın tüm ilçelerinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.