Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:19
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat Reşadiye'de Devrilen Otomobil: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

İlçeye bağlı Bozçalı beldesi yakınlarında, Osman Eraslan (46) yönetimindeki 41 RU 455 plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Yaralılar

Kazada sürücünün eşi Halime Eraslan (41), oğlu Harun Eraslan (16), kızı Melisa Eraslan (19) ve yeğeni Arda Arslan (16) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halime Eraslan ve Arda Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halime Eraslan ve Arda Arslan'ın cenazesi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Aile ve Bağlantılar

Çevre kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Osman Eraslan'ın Reşadiye Taşlıca Köyü Derneği Başkanı olduğu ve Eraslan ailesinin Ordu'nun Perşembe ilçesi'nden piknik dönüşü yolda bulunduğu öğrenildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi...

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

