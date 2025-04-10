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Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:25
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkisi

Tokat-Sivas kara yolunda, kar yağışı etkisini gösterdi. Karayolları ekipleri, özellikle Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı Arttı

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. şartlar göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yol koşulları hakkında bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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