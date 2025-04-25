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Tokat'ta 3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin mevcudu, '3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü' etkinliğinde buluştu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:43
Tokat'ta 3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Tokat'ta 3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından gerçekleştirilen "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliği, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte, farklı yaş gruplarından katılımcılar bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlik Detayları

TOGÜ'nün yazılı açıklamasına göre, etkinlik "60+ Tazelenme Üniversitesi" tarafından düzenlendi. Yürüyüş, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile anaokulu öğrencilerinin bir araya gelerek doğanın tadını çıkardığı keyifli bir aktivite oldu. Katılımcılar, beraber piknik yapmanın yanı sıra kuşaklar arası etkileşimi artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirdi.

Rektör Yılmaz'dan Anlamlı Açıklamalar

Etkinliğe katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün burada sadece bir yürüyüş ya da piknik yapılmadı. Farklı kuşakların bir araya gelerek kurduğu gönül bağına tanıklık ettik. 60+ Tazelenme Üniversitesinin en büyük amaçlarından biri, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen bireylerin topluma aktif şekilde katılmalarını sağlamak. Bu tür etkinlikler, kuşaklar arasında empati, anlayış ve sevgi köprülerinin kurulmasına vesile oluyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğlenceli Anlar

Program boyunca küçükler ve büyükler birlikte oyunlar oynadı, doğayı keşfetti ve birbirlerine hikayeler anlattı. Böylece, etkinlik sadece bir yürüyüş değil, aynı zamanda kuşaklar arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendiği bir platform oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı....

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı. Taşlıçiftlik Kampüsü'nde "60+ Tazelenme Üniversitesi" tarafından düzenlenen "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliğinde farklı yaş grupları bir araya geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı....

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı. Taşlıçiftlik Kampüsü'nde "60+ Tazelenme Üniversitesi" tarafından düzenlenen "3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü" etkinliğinde farklı yaş grupları bir araya geldi.

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