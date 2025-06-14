Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'taki Ölümcül Kaza

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Serpil Elbaş (40) idaresindeki 60 EA 398 plakalı otomobilin, Pazar-Zile kara yolu üzerindeki Beşevler köyünde su kanalına devrilmesi ile meydana geldi.

Kaza ve Sonrası

Kaza sonrası ağır yaralanan Elbaş, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu kaza, Pazar bölgesinde dikkat çeken bir trafik güvenliği sorununun altını çizerken, yetkililerin harekete geçip önlemler almaları gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.