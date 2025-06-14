DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Serpil Elbaş, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:21
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'taki Ölümcül Kaza

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Serpil Elbaş (40) idaresindeki 60 EA 398 plakalı otomobilin, Pazar-Zile kara yolu üzerindeki Beşevler köyünde su kanalına devrilmesi ile meydana geldi.

Kaza ve Sonrası

Kaza sonrası ağır yaralanan Elbaş, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu kaza, Pazar bölgesinde dikkat çeken bir trafik güvenliği sorununun altını çizerken, yetkililerin harekete geçip önlemler almaları gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi