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Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Atakan Korkmaz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:30
Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde, bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ünye Caddesi'nde bulunan inşaatta çalışan Atakan Korkmaz (21), güvenlik amacıyla file çekerken talihsiz bir kaza geçirdi.

Ağır yaralanan Korkmaz, hemen Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, polis ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bu trajik kaza, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

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