Tokat'ta İşçi Servisi İstinat Duvarına Çarptı: 15 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen üzücü olayda, bir işçi servisi istinat duvarına çarparak kontrolden çıktı. Adıgüzel Sarı yönetimindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kaza yaptı.

Olayın ardından, durumu acil olarak değerlendiren ekipler kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk etti. Yapılan ilk belirlemelere göre, kazada sürücü ile birlikte toplamda 14 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla birlikte Tokat ve Turhal ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.