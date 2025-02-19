Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, il genelinde 15 cm'ye kadar ulaşıyor. Ekipler kar küreme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:02
Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tokat'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Tokat'ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu miktar 70 santimetreye kadar çıkıyor.

Belediye ve Karayolları Ekipleri Harekete Geçti

Tokat Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Ayrıca, Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde benzer çalışmalar yaparak yolların açık kalmasını sağlıyor.

Kar Yağışı Devam Ediyor

Kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürerken, vatandaşların dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle hatırlatılıyor.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

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