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Tokat’ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 20:20
Tokat’ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Tokat’ta Devrilen Otomobil Kazası

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen bir kaza, üç kişinin yaralanmasına neden oldu. S.T.S. idaresindeki 19 AFU 396 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Günlüce mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devirildi.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan R.A.S. ve I.S. yaralandı. Olay yerine yönlendirilen ambulanslar, yaralıları Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırarak gerekli tedaviye başladı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti, detaylı inceleme sürdürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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