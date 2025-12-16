Tokat'ta Sağanak ve Kar Etkili: Başçiftlik ve Çamlıkaya Beyaza Büründü

Tokat'ta Sağanak Yağmur ve Kar Etkili

Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent genelinde farklı hava olayları etkili oldu. Kent merkezinde sağanak yağmur etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Başçiftlik Beyaza Büründü

Bin 425 rakıma sahip Başçiftlik ilçe merkezinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar tamamen karla kaplanırken, vatandaşlar sabah saatlerine beyaz bir manzarayla uyandı.

Çamlıkaya'da Yaylada Türkülü Kar Anı

Öte yandan Reşadiye ilçesine bağlı bin 300 rakımlı Çamlıkaya köyünde de kar yağışı etkili oldu. Yaylada küçükbaş hayvanlarıyla kar yağışına yakalanan bir çoban, yağan kara türkü söyleyerek eşlik etti. O anlar çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler izleyenlerin ilgisini çekti.

