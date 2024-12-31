TOKİ, 2024'te 70 Binden Fazla Konutu Hak Sahiplerine Teslim Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, 2024 yılında 205 bin 729 konut ihalesi gerçekleştirilerek 70 bin 451 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

TOKİ’nin İhale Sayısındaki Artış

Sungur, TOKİ'nin geçmiş yıllarda yıllık ortalama 50 bin olan konut ihale sayısını, 2023'te 162 bin 61'e, 2024'te ise 205 bin 729 konuta çıkardığını belirtti. TOKİ, bugüne kadar toplamda 1 milyon 495 bin 526 konut inşa etti.

Sosyal Konut Hedefleri

Sungur, TOKİ’nin ürettiği konutların yüzde 90'ının sosyal konut niteliğinde olduğunu ifade ederek, “Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefiyle hareket ediyoruz.” dedi.

Vatandaşların Başvuruları ve Sosyal Konut Kampanyaları

Son 5 yılda TOKİ'nin toplam 400 bin konutluk 3 sosyal konut kampanyası düzenlediğini belirten Sungur, bu kampanyalara yaklaşık 6,9 milyon vatandaşın başvurduğunu kaydetti.

İnşa Edilen Sosyal Donatılar

2024 yılı içerisinde 9 bin 427 sosyal donatı uygulaması başlatan Sungur, toplamda 48 bin 592 sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa ettiklerini bildirdi.

Deprem Bölgelerindeki Çalışmalar

11 şehirde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 258 bin 354 konutun ihalesinin tamamlandığını, 121 bin 545 konutun hak sahibine teslim edildiğini açıkladı.

İstihdam ve Ekonomi Katkısı