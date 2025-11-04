TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: Başkente 30.823 Ev Nerelere Yapılacak?
Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde, Başkent Ankara'ya ayrılan 30.823 konutun hangi ilçelere dağıtılacağı netlik kazandı. Proje planlamasında kira artışları, nüfus yoğunluğu ve barınma talebi gibi kriterler öncelikli olarak dikkate alındı.
Büyük Pay: Merkez İlçeler ve Sincan
Açıklanan dağılıma göre Ankara'daki konutların büyük bölümü merkez ilçelere ve Sincan'a ayrıldı. Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) kapsamında 21.780 konut inşa edilecek. Ayrıca, Sincan Temelli projesiyle bölgeye 4.000 konut daha kazandırılacak. Bu iki ayrı uygulama toplamda 25 binden fazla konutla talebin en yoğun olduğu bölgelere odaklanıyor.
İlçe İlçe Konut Dağılımı
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 Konut
Sincan Temelli: 4.000 Konut
Polatlı: 1.500 Konut
Beypazarı: 750 Konut
Çubuk: 500 Konut
Elmadağ: 500 Konut
Kahramankazan: 300 Konut
Şereflikoçhisar: 200 Konut
Çamlıdere: 200 Konut
Akyurt: 150 Konut
Ayaş: 150 Konut
Haymana: 150 Konut
Kalecik: 150 Konut
Güdül: 142 Konut
Bala: 110 Konut
Nallıhan Çayırhan: 100 Konut
Kızılcahamam: 50 Konut
Nallıhan: 50 Konut
Evren: 41 Konut
Projede bankacılık işlemleri Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım Bankası tarafından yürütülecek.
Başvuru ve Teslim Takvimi
Ev sahibi olmak isteyenler için kritik tarihler açıklandı. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Aralık ayında ilk kura çekimlerinin yapılması planlanıyor. Projede yer alan 1+1 ve 2+1 konut tiplerinin hak sahiplerine Mart 2027 tarihinde teslim edilmesi hedefleniyor.