TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Tarihi ve Önemli Detaylar

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umudunu hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan detaylar netleşti. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde, özellikle alt ve orta gelirli vatandaşlara Aylık 6.750 TL'den başlayan taksit imkânı sunuluyor. Projeye ilişkin başvuru süreci, şartlar ve il il fiyat listeleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Başvuru Takvimi

Proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Aralık 2025 Cuma mesai bitiminde sona erecek.

Başvuru Kanalları

Vatandaşlara iki farklı başvuru seçeneği sunulacak: E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile TOKİ'nin "Konut Başvuru" ekranı aracılığıyla online başvuru yapılabilecek. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla şahsen başvurular kabul edilecek.

Başvuru sırasında sisteme entegre edilen IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması zorunludur. Belirlenen süre içinde ödeme yapmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Ücreti ve Para İadesi

Bu yıl için belirlenen başvuru bedeli 5.000 TL olarak duyuruldu. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu ücretten muaf tutulacak. Kura çekimi sonucunda hak sahibi olmayan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL'lik başvuru bedeli, kura çekiminden sonraki 5 iş günü içinde belirtilen IBAN adreslerine iade edilecektir.

Başvuru Şartları

Projeye başvuracak kişiler için TOKİ tarafından belirlenen temel kriterler şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (En az 10 yıldır TC vatandaşı olma şartı aranacak) ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Başvuru yapılacak ilin sınırları içerisinde, adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 (bir) yıldır ikamet ediyor olmak. (Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıtlı olma veya 1 yıl ikamet şartı aranacaktır.)

- Kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması.

- Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış olmak.

Ayrıca hane halkı (kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) toplam aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için ise en fazla 127.000 TL olması şartı bulunmaktadır. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaftır.)

Özel Kontenjanlar

Projede bazı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanacak. 500 bin konutun dağılımı şu şekilde planlandı:

- Emekliler: Yüzde 20

- Gençler (18-30 Yaş): Yüzde 20

- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: Yüzde 10

- Engelliler: Yüzde 5

- Şehit Aileleri ve Gaziler: Yüzde 5

Fiyatlar ve Ödeme Planı (İstanbul Dışı 80 İl)

İstanbul haricindeki 80 il için 240 ay (20 yıl) vade ve %10 peşinat seçeneği sunulacak. Konut tiplerine göre fiyatlar şöyle:

- 1+1 (55 m²) Konut: Toplam Fiyat: 1.800.000 TL, Peşinat (%10): 180.000 TL, Aylık Taksit: 6.750 TL

- 2+1 (65 m²) Konut: Toplam Fiyat: 2.200.000 TL, Peşinat (%10): 220.000 TL, Aylık Taksit: 8.250 TL

- 2+1 (80 m²) Konut: Toplam Fiyat: 2.650.000 TL, Peşinat (%10): 265.000 TL, Aylık Taksit: 9.938 TL

İstanbul TOKİ Fiyatları ve Ödeme Planı

İstanbul'da inşa edilecek konutlarda da %10 peşinat ve 240 ay vade uygulanacak. Fiyatlar şu şekilde:

- 1+1 (55 m²) Konut: Toplam Fiyat: 1.950.000 TL, Peşinat (%10): 195.000 TL, Aylık Taksit: 7.313 TL

- 2+1 (65 m²) Konut: Toplam Fiyat: 2.450.000 TL, Peşinat (%10): 245.000 TL, Aylık Taksit: 9.188 TL

- 2+1 (80 m²) Konut: Toplam Fiyat: 2.950.000 TL, Peşinat (%10): 295.000 TL, Aylık Taksit: 11.063 TL

Kura Çekimi ve Teslim Takvimi

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından inşa ve ihale süreçleri Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında etaplar halinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamındaki konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.