TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvurularında Rekor İlgi

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umudunu taşıyan Yüzyılın Konut Projesi için açılan başvuru ekranları yoğun talep nedeniyle kilitlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan son verilere göre, başvurular beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Başvuru Rakamları

10 Kasım'da e-Devlet üzerinden başlayan başvuru sürecinin beşinci gününde, yetkililerin duyurduğu sayıya göre 2.879.000 geçerli başvuru kaydedildi. Proje; 81 ili kapsayan, toplam 500 bin sosyal konut hamlesi olarak tanımlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Talep

En fazla konutun inşa edileceği iller arasında nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya ön plana çıkıyor. Henüz il bazında resmi döküm paylaşılmamış olmakla birlikte, en yüksek talebin bu metropollerden geldiği öngörülüyor. Projede ilk kez uygulanacak olan kiralık konut modelinin İstanbul'da başvuruları daha da yoğunlaştıracağı belirtiliyor.

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ihtiyacına çözüm sunulması hedefleniyor.

Başvuru Süreci ve Kanallar

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 19 Aralık 2025 tarihine kadar iki ana kanal üzerinden yapabiliyor:

- e-Devlet: 'Konut/İş Yeri Başvurusu' ekranı üzerinden işlem gerçekleştiriliyor.

- Banka şubeleri: Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla başvurular kabul ediliyor.

TCKN'ye Göre Başvuru Takvimi

Sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru takvimi uygulanıyor:

Pazartesi: Son rakamı 0 olanlar

Salı: Son rakamı 2 olanlar

Çarşamba: Son rakamı 4 olanlar

Perşembe: Son rakamı 6 olanlar

Cuma: Son rakamı 8 olanlar

Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar): Herkes kısıtlama olmaksızın başvuru yapabiliyor.

Ödeme Planı ve Kura Takvimi

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan ödeme planında, aylık taksitler illere göre şu şekilde belirlendi:

İstanbul: Aylık 7.313 TL'den başlayan taksitler

Diğer 80 il: Aylık 6.750 TL'den başlayan taksitler

Başvurular ve takvimle ilgili gelişmeler, yetkili kurumlar tarafından paylaşılmaya devam edecek. Başvuru süreçlerinde güncel ve resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.