TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvurularında Rekor İlgi
Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umudunu taşıyan Yüzyılın Konut Projesi için açılan başvuru ekranları yoğun talep nedeniyle kilitlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan son verilere göre, başvurular beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Başvuru Rakamları
10 Kasım'da e-Devlet üzerinden başlayan başvuru sürecinin beşinci gününde, yetkililerin duyurduğu sayıya göre 2.879.000 geçerli başvuru kaydedildi. Proje; 81 ili kapsayan, toplam 500 bin sosyal konut hamlesi olarak tanımlanıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Talep
En fazla konutun inşa edileceği iller arasında nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya ön plana çıkıyor. Henüz il bazında resmi döküm paylaşılmamış olmakla birlikte, en yüksek talebin bu metropollerden geldiği öngörülüyor. Projede ilk kez uygulanacak olan kiralık konut modelinin İstanbul'da başvuruları daha da yoğunlaştıracağı belirtiliyor.
Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ihtiyacına çözüm sunulması hedefleniyor.
Başvuru Süreci ve Kanallar
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 19 Aralık 2025 tarihine kadar iki ana kanal üzerinden yapabiliyor:
- e-Devlet: 'Konut/İş Yeri Başvurusu' ekranı üzerinden işlem gerçekleştiriliyor.
- Banka şubeleri: Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla başvurular kabul ediliyor.
TCKN'ye Göre Başvuru Takvimi
Sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru takvimi uygulanıyor:
Pazartesi: Son rakamı 0 olanlar
Salı: Son rakamı 2 olanlar
Çarşamba: Son rakamı 4 olanlar
Perşembe: Son rakamı 6 olanlar
Cuma: Son rakamı 8 olanlar
Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar): Herkes kısıtlama olmaksızın başvuru yapabiliyor.
Ödeme Planı ve Kura Takvimi
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan ödeme planında, aylık taksitler illere göre şu şekilde belirlendi:
İstanbul: Aylık 7.313 TL'den başlayan taksitler
Diğer 80 il: Aylık 6.750 TL'den başlayan taksitler
Başvurular ve takvimle ilgili gelişmeler, yetkili kurumlar tarafından paylaşılmaya devam edecek. Başvuru süreçlerinde güncel ve resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.