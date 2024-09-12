TOKİ Hatay AFAD Kura Çekimi Canlı Yayın: 2024 Deprem Konutları Kura Sonuçları ve İzleme Bilgileri

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN VE KURA SONUÇLARI 2024



Hatay’da deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutları için kura çekimi bugün başladı. TOKİ Hatay kura çekimi, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. 6 Şubat depremi sonrası evlerini kaybedenler için inşa edilen deprem konutları, bugün gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerini bulacak.

Canlı yayın üzerinden izlenebilecek kura çekilişi ile ilgili tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde. Peki, TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ Hatay deprem konutları için kura çekimi 12 Eylül 2024 Perşembe günü saat 11.00’de başladı. Bugünkü çekilişle birlikte Hatay ilinde inşa edilen konutlar için hak sahipleri belirlenecek. Hatay, 2023 yılında yaşanan depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor ve bu nedenle TOKİ projeleriyle binlerce aile için güvenli yaşam alanları oluşturuluyor.

Kura çekimi, Hatay’da yapılan deprem konutları için düzenlenen büyük bir organizasyon. Hatay’da inşa edilen toplam 24.812 yeni konut, hak sahiplerini bulmak için kuralar aracılığıyla vatandaşlara teslim edilecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Hatay kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler için yayın AFAD’ın YouTube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece, başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecekler.

Canlı yayını izlemek ve kura çekim sürecini canlı olarak takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

Canlı Yayın İzlemek İçin Tıklayın: AFAD YouTube Canlı Yayın

Canlı yayında, başvuru sahipleri kura sonuçlarını izlerken, kazanan isimler anlık olarak açıklanacak ve kazanan kişiler bu sayede yeni evlerine bir adım daha yaklaşmış olacak.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar açıklanacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden de kura sonuçlarına ulaşabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan vatandaşlar, yeni konutlarının nerede olduğunu ve teslimat sürecini öğrenebilecek.

TOKİ Hatay kura sonuçlarını sorgulamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden “kura sonuçları” sayfasına gidin. Başvurduğunuz proje ve il bilgilerini girerek sonuçları sorgulayın. e-Devlet üzerinden de giriş yaparak, kura sonuçlarına erişebilirsiniz.

TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın: TOKİ Kura Sonuçları

Kura çekimi sonucunda kazanan vatandaşlar, TOKİ tarafından verilen tarihlerde konutlarını teslim alabilecekler. Bu süreç, hem TOKİ’nin hem de yerel yetkililerin koordinasyonuyla ilerleyecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Deprem sonrası inşa edilen konutlar yalnızca Hatay’da değil, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis gibi birçok ilde yapıldı. Bu illerde, depremden etkilenen vatandaşlar için toplamda 24.812 konut kura yöntemi ile sahiplerini bulacak.

Hatay’da ise özellikle Antakya, İskenderun, Kırıkhan gibi depremden en çok etkilenen bölgelerde TOKİ konutları inşa edildi. Bugünkü kura çekimi ile Hatay’da inşa edilen binlerce konut, evsiz kalan vatandaşlara teslim edilecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİNİN ÖNEMİ

Hatay, 2023 yılında yaşanan depremlerden büyük hasar alan illerin başında geliyor. 6 Şubat depremleri, bölgede binlerce insanın evsiz kalmasına neden oldu. Bu durum, devlet tarafından başlatılan hızlı konut projeleri ile çözülmeye çalışılıyor. TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlar, hem depremzedelerin barınma sorunlarını çözmekte hem de şehirlerin yeniden yapılanma sürecine önemli bir katkı sunmakta.

TOKİ’nin bu projeleri, güvenli ve dayanıklı konutlar sunarak, vatandaşların tekrar sağlam ve güvenilir evlerde yaşamalarına olanak sağlıyor. Kura çekimi ile birlikte dağıtılan bu konutlar, barınma ihtiyacının giderilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Hatay’da yaşayan ve depremlerden etkilenen vatandaşlar için bu projeler, hem sosyal hem de ekonomik anlamda yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE TESLİMAT SÜRECİ

TOKİ’nin düzenlediği kura çekimi sonucunda hak kazanan vatandaşlar, kısa süre içinde konut teslim sürecine dahil olacaklar. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, TOKİ’nin belirlediği teslimat tarihleri ve koşulları vatandaşlara bildirilecek.

Konut teslimat süreci, TOKİ ve yerel yetkililer tarafından koordine edilecek ve her hak sahibi, TOKİ tarafından verilen tarihlerde evlerini teslim alabilecek. Hatay’da yapılan konutlar, depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir ve vatandaşlara güvenli bir barınma olanağı sağlayacaktır.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN VE SONUÇ SORGULAMA

TOKİ Hatay kura çekimi, 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00’de başladı. Çekilişi AFAD YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Kazananlar ise TOKİ’nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilecekler.