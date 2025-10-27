TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut İçin Geri Sayım

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut çalışmaları için takvim resmen açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan program, ülke genelindeki 500 bin sosyal konut seferberliğinin İstanbul ayağını oluşturuyor ve milyonlarca İstanbullu için önemli bir fırsat sunuyor.

Projelerin Konumları ve Mimari Yaklaşım

Bakanlık, projelerin İstanbul'un her iki yakasında, deprem riski az olan rezerv alanlarda hayata geçirileceğini belirtti. Planlamada öncelik verilen üç pilot ilçe şu şekilde:

Arnavutköy

Başakşehir (Kayabaşı bölgesi)

Tuzla

Bunların yanı sıra bakanlık, İstanbul'un diğer uygun arazileri için de çalışmalarını sürdürüyor. Projelerde depreme dayanıklı yapılar, yatay mimari ve kentin tarihi dokusuna saygılı düzenlemeler ön planda olacak.

Başvuru Tarihleri ve Temel Şartlar

İstanbul etabı için başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 19 Aralık 2025 Cuma gününe kadar sürecek. Başvuruların ardından hak sahipleri kura sistemi ile belirlenecek.

Başvuru için aranan temel şartlar şunlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Hane halkının (kendisinin, eşi ve velayeti altındaki çocukları) üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması.

- Daha önce TOKİ'den ev satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

- Bakanlık tarafından açıklanacak olan hane halkı gelir kriterine uygunluk göstermek.

Özel Kontenjan Dağılımı

Projede farklı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanacak. Toplam konut üzerinden ayrılan kontenjanlar şu şekilde planlandı:

Emekliler: %20

18–30 yaş arası gençler: %20

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler: %10

Şehit aileleri ve gaziler: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Kalan konutlar diğer başvuru kategorilerinden gelecek vatandaşlar için kura çekimine dahil edilecek.

İstanbul'da 15 Bin Kiralık Konut Seçeneği

Projede bir ilk olarak 15 bin adet kiralık konut da sunulacak. Bu konutlar, bölgedeki rayiç kira bedelinin çok altında, neredeyse yarı fiyatına kiralanacak. Kiralık konutlar için de kura çekimi yapılacak ve hak sahipleriyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak; üç yılın sonunda bakımı yapılarak yeniden ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. Öncelik asgari ücretliler, işçiler, memurlar ve kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltan hak sahiplerine verilecek.

Konut Tipleri ve Teslim Takvimi

Projede ağırlıklı olarak 1+1 ve 2+1 daire tipleri yer alacak. Metrekare seçenekleri 55 m², 65 m² ve 80 m² (brüt) olarak planlandı. Konutlar; sosyal donatılar, mahalle konakları, parklar ve yeşil alanlarla birlikte kompleks yaşam alanı olarak tasarlanıyor.

İnşaat sürecinin ortalama 1 ila 2,5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bakanlık, projelerdeki ilk konut teslimlerinin Mart 2027 tarihinde yapılmasını planlıyor.