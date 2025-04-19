Tokyo'da 'Gizem Dolu Anadolu' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Tokyo'da 'Gizem Dolu Anadolu' Fotoğraf Sergisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde, "Gizem Dolu Anadolu" adlı etkileyici bir fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği'nden alınan bilgilere göre, serginin açılışına Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Cami Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas ile Kültür ve Turizm Müşaviri Saltuk Buğra Ekinci ve birçok davetli katıldı.

Sanatçı Resul Çelik'in Eserleri

Uluslararası düzeyde birçok sergide yer alan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, "Gizem Dolu Anadolu" başlıklı sergisinde Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve farklı katmanlarını yansıttı. Açılış töreninde Büyükelçi Ertuğrul, bu tür kültürel sergilerin Türkiye'nin tanıtımına ve köklü değerlerin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Resul Çelik, sergideki fotoğraflar aracılığıyla Japonya'daki sanatseverlerle Anadolu'nun mirasını paylaşmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kültürel Zenginlik ve Çeşitlilik

"Gizem Dolu Anadolu" sergisi, Anadolu'ya ait kültürel ve doğal unsurları fotoğraf sanatı ile izleyicilere sunuyor. Geleneksel yaşam tarzlarından mimariye, coğrafi çeşitliliğe kadar birçok unsuru barındıran sergi, Japon ve yabancı ziyaretçilere Anadolu'nun çok yönlü bakış açısını kazandırmayı amaçlıyor.

Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel etkileşimi teşvik eden bu önemli etkinlik, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde "Gizem Dolu Anadolu" adlı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde "Gizem Dolu Anadolu" adlı bir fotoğraf sergisi açıldı.