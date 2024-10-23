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Trablus'taki Toplu Mezarda Yeni Cesetler Bulundu

Libya'nın başkenti Trablus'ta Tacura bölgesindeki toplu mezardan 9 ceset daha çıkarıldı, toplam ceset sayısı 15 oldu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 00:05
Trablus'taki Toplu Mezarda Yeni Cesetler Bulundu

Trablus'taki Toplu Mezar Uğursuz Bir Keşif

Libya’nın başkenti Trablus’ta yer alan Tacura bölgesindeki toplu mezarda 9 ceset daha gün yüzüne çıkarıldı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun Açıklaması

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılından kalma toplu mezarın Bi’r el-Esta bölgesinde olduğu belirtildi. Ekipler, söz konusu mezardan çıkarılan ceset sayısının şimdiye kadar 15'e ulaştığını ifade etti.

Önceki Cesetler ve Çatışmaların Sonucu

Kurum, 20 Ekim’de gerçekleştirdiği daha önceki bir açıklamada, aynı mezardan 6 cesedin çıkarıldığını belirtmişti. 2011 yılında, Tunus’taki Arap Baharı'nın etkisiyle Libya’da da başlayan gösterilerde, Muammer Kaddafi liderliğindeki güçler, protestoculara gerçek mermilerle saldırarak çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Kaddafi, Trablus'u terk ettikten sonra memleketi Sirte’ye kaçmadan önce yönetim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

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