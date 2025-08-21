DOLAR
40,93 0%
EURO
47,61 0,26%
ALTIN
4.393,71 0,26%
BITCOIN
4.602.551,5 1,69%

Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Havaya Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:24
Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Havaya Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Havaya Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu meydana gelen olayda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Olayın Ayrıntıları

İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde gerçekleştirilen gelin alma töreni sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yapılan müdahaleler sonrası F.S. hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sumi'de Rus dron saldırısı: 14 yaralı
2
Avusturya'dan E1 Projesi'ne Kınama: İsrail'in Batı Şeria Yerleşim Genişlemesi
3
Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Havaya Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Polonya'dan İsrail'in E1 Projesi Onayına Sert Tepki
5
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Dereceye Girenlere Özel Denizaltı ve Gemi Gezisi
6
Gazze kentinin işgali 1,2 milyon kişi için 'ölüm emri' — İçişleri Bakanlığı
7
Hatay Hassa'da 622 Afet Konutu İnşa Ediliyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım