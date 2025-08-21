Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Havaya Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu meydana gelen olayda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Olayın Ayrıntıları

İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde gerçekleştirilen gelin alma töreni sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yapılan müdahaleler sonrası F.S. hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.