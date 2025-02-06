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Trabzon'da Kar Kapmasında Eğitime Ara Verildi

Trabzon'un 5 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Okullar 6 Şubat'ta kapalı kalacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 02:19
Trabzon'da Kar Kapmasında Eğitime Ara Verildi

Trabzon'un 5 İlçesinde Eğitim Durdu

Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı, Trabzon merkez ve ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Şalpazarı ilçesinde, yüksek kesimlerde yer alan mahallelerdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle 6 Şubat Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verileceği bildirildi.

Ayrıca, diğer ilçelerde de bazı okulların aşırı kar nedeniyle kapalı olması söz konusu. Kar yağışının devam etmesi durumunda eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli önlemler alınacağı ifade edildi.

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