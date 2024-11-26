Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası Hayvanlarıyla Mahsur Kalan Besiciler Kurtarıldı

Trabzon'da Yaylada Mahsur Kalan Besiciler Kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, yerel besicilerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bulunan 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda, Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, 1200 küçükbaş hayvan ve 7 köpekleriyle birlikte mahsur kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti

Mahsur kalan vatandaşların durumu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bildirildi. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, 6 saatlik yoğun bir yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde ulaşılan baba ve oğlu, hayvanlarıyla birlikte güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarma işlemleri sırasında ekiplerin gösterdiği özveri, baba Sabri Bekar tarafından takdirle karşılandı. Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi," dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor hava koşullarına rağmen vatandaşların güvenliğini sağlamak için 7/24 saat alarm halindedir. Acil durumlarda vatandaşlarımızın Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin (TİKOM) Alo 153 numaralı telefonuna bilgi vermeleri yeterlidir," denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışının ardından küçükbaş hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan baba ve oğlu, Büyükşehir Belediye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışının ardından küçükbaş hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan baba ve oğlu, Büyükşehir Belediye ekiplerince kurtarıldı.