Trabzon'da Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı Açıldı

Trabzon'da Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı'nın Açılışı Gerçekleşti

Trabzon'un Of ilçesinde, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ismini taşıyan çocuk oyun parkı hizmete girdi.

Of Belediyesi tarafından İrfanlı Mahallesi'nde inşa edilen parkın açılışı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Sarıalioğlu, parkın yapımına destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'a teşekkür etti. Sarıalioğlu, "İlçemize güzel bir park kazandırdık. Çocuklarımızı mutlu etmek, bizleri de mutlu ediyor. İnşallah onlara daha güzel bir Of, daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Açılış töreninde İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci'nin dua etmesinin ardından, çocuklar kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon'da, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını taşıyan çocuk oyun parkı hizmete açıldı.

Trabzon'da, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını taşıyan çocuk oyun parkı hizmete açıldı.