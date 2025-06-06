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Trabzon'da Taşkın Felaketi: Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da taşkında kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için 213 kişilik ekip, deniz ve hava destekli arama çalışmaları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:02
Trabzon'da Taşkın Felaketi: Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Taşkında Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 Haziran tarihinde meydana gelen taşkında kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Aydın'ın kaybolduğu Uçarsu Mahallesi'nde, olay yerine intikal eden ekipler, arama kurtarma faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

213 Kişilik Ekip ve Gelişmiş Araçlarla Aramalar Yapılıyor

Kaybolan Hüseyin Aydın'ı bulmak için bölgedeki 213 kişilik arama ekibi, 67 araç, 15 dron ve 10 bot ile çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerine JAK ve SAK timleri, AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimleri de katılıyor.

Havadan ve Sualtından Destekli Aramalar

Arama çalışmaları, Yıldızlı Deresi ve Sera Gölü gibi bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Dalgıçlar, su altında yapılan arama faaliyetlerine havadan dronlarla destek vermekte. Bu sayede, ulaşılması güç alanlarda daha etkili ve hızlı bir şekilde arama gerçekleştiriliyor.

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin...

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin...

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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