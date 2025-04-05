Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi 109 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

Trabzon'da yer alan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana 109 bin 781 bilimseveri ağırladı. Merkez, Kasım 2023'te kapılarını açarak, ziyaretçilerine yenilikçi sergiler, eğitim atölyeleri ve simülasyon sistemleri sunuyor.

Bilim ve Teknolojiye Yenilikçi Yaklaşım

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamalara göre, bilim meraklılarının yoğun ilgisini çeken merkez, her yaştan ziyaretçiye keşfetme ve öğrenme fırsatları sunarak bilimsel meraklarını teşvik ediyor. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, özellikle deneyerek öğrenme modeli ile öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Atölye ve Planetaryum Ziyaretçi Sayıları

Merkezin atölye bölümünde, toplam 31 bin 1 ziyaretçi, el becerilerini geliştiren deneyler yapma imkanı buldu. Ayrıca 38 bin 409 kişi, planetaryum bölümünde uzayın gizemlerini keşfetme fırsatı elde etti. Merkezin sergi salonu ise 40 bin 371 ziyaretçiyle en fazla ilgi gören alan oldu.

Trabzon'un Bilim Yolculuğu

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, ziyaretçileri arasında bilimi eğlenceli bir deneyime dönüştürerek Trabzon'un bilim ve eğitim alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Açıklamada, "Merkezimizin açıldığı günden itibaren gösterilen yoğun ilgi, Trabzon'un bilim ve eğitimdeki yıldızı haline geldiğini göstermektedir. 100 bini aşkın ziyaretçi sayısı, bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunun bir kanıtıdır. Tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, açıldığı Kasım 2023'ten bu yana 109 bin 781 kişiyi ağırladı.

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, açıldığı Kasım 2023'ten bu yana 109 bin 781 kişiyi ağırladı.