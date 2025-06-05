Trakya'da Bayram Tatili İçin Trafik Denetimleri Artırıldı

Trakya'da Kurban Bayramı'nda Artan Trafik Denetimleri

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, sürücülerin ve yolcuların güvenliğinin sağlanması amacıyla kurallara uymalarını istedi.

Kırklareli Emniyeti'nden Yoğun Denetim

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca, yolcuların da emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, denetim sırasında güvenliğin önemini vurgulayan broşürler dağıttı.

Vali Uğur Turan'dan Uyarılar

Denetimlere katılan Kırklareli Valisi Uğur Turan, sürücü ve yolculara bayram tebriklerini iletti. Kural ihlali yapmayan vatandaşlara teşekkür eden Turan, tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Turan, "Kemerlerimizi bağlayalım, kurallara uyalım. Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur" dedi.

Dron Destekli Denetimler

Edirne Emniyet Müdürlüğü, dron destekli denetimler yaparken, Tekirdağ'da da denetimlerin sürdüğü bildirildi. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ekip sayısı %60 artırıldı. İl genelinde 81 ekip trafik kontrolü yapıyor, İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında ise her 1,5 kilometreye bir ekip düşecek şekilde toplamda 33 ekip görevde olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak, takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Kırklareli Valisi Uğur Turan da denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara broşür dağıttı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak, takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Kırklareli Valisi Uğur Turan da denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara broşür dağıttı.