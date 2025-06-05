DOLAR
39,34 -0,39%
EURO
44,93 0,18%
ALTIN
4.295,21 -1,12%
BITCOIN
4.123.051,5 -0,18%

Trakya'da Bayram Tatili İçin Trafik Denetimleri Artırıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı sebebiyle trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:13
Trakya'da Bayram Tatili İçin Trafik Denetimleri Artırıldı

Trakya'da Kurban Bayramı'nda Artan Trafik Denetimleri

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, sürücülerin ve yolcuların güvenliğinin sağlanması amacıyla kurallara uymalarını istedi.

Kırklareli Emniyeti'nden Yoğun Denetim

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca, yolcuların da emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, denetim sırasında güvenliğin önemini vurgulayan broşürler dağıttı.

Vali Uğur Turan'dan Uyarılar

Denetimlere katılan Kırklareli Valisi Uğur Turan, sürücü ve yolculara bayram tebriklerini iletti. Kural ihlali yapmayan vatandaşlara teşekkür eden Turan, tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Turan, "Kemerlerimizi bağlayalım, kurallara uyalım. Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur" dedi.

Dron Destekli Denetimler

Edirne Emniyet Müdürlüğü, dron destekli denetimler yaparken, Tekirdağ'da da denetimlerin sürdüğü bildirildi. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ekip sayısı %60 artırıldı. İl genelinde 81 ekip trafik kontrolü yapıyor, İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında ise her 1,5 kilometreye bir ekip düşecek şekilde toplamda 33 ekip görevde olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak, takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Kırklareli Valisi Uğur Turan da denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara broşür dağıttı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak, takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Kırklareli Valisi Uğur Turan da denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara broşür dağıttı.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor
3
Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'
4
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
7
TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı