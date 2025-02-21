Trakya'da Okul Kantinleri ve Gıda Satış Noktalarına Sıkı Denetim

Trakya'da Gıda Güvenliği Denetimleri Artıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılan denetimler ile okul kantinleri ile çevredeki restoran, kafe ve gıda satış noktaları kontrol edildi.

Edirne'de Denetim Uygulamaları

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kent merkezindeki okul kantinlerinde detaylı denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerin teknik ve hijyen koşullarını titizlikle kontrol eden ekipler, ayrıca tüketime sunulan et ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine uygunluğu ve ürün bileşenleri hakkında numuneler aldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da Ek Denetimler

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, kantin ve çevresindeki gıda işletmelerinde benzer kontroller yaptı. Aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara göndererek güvenli gıdaya ulaşım sağlanması amaçlandı. Tekirdağ'da da kantinler ve restoranlar üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Güvenli gıdaya ulaşımın sağlanması için bu tür denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, okul kantinleri ile çevredeki restoran, kafe ve gıda satış noktaları denetlendi. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, okul kantinleri ile çevredeki restoran, kafe ve gıda satış noktaları denetlendi. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.