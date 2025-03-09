Trakya'da Ramazan Denetimi: Fırın, Pastane ve Marketler Kontrol Altında

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Ramazan denetimleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:08
Trakya'da Ramazan Denetimi: Fırın, Pastane ve Marketler Kontrol Altında

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın, pastane ve marketlerde kapsamlı Ramazan denetimleri gerçekleştirildi. Bu denetimlerin amacı, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda tüketimini temin etmektir.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmeleri sıkı bir şekilde denetledi. Ramazan ayı boyunca yapılan bu denetimlerde, iş yerlerinin hijyen şartları titizlikle kontrol edildi. Ayrıca, ürünlerin son tüketim tarihleri ve gıda maddelerinin depolama ile muhafaza durumları da incelendi.

Denetimlerde, işletmelerin etiket bilgileri ve satış koşulları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ Ekiplerinin Denetimleri

Kırklareli'nde de aynı hassasiyetle gıda işletmelerine yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Ekipler, kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin hijyen koşullarını ve ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise denetim çalışmaları devam ediyor. Burada da gıda işletmelerine yönelik titiz bir çalışma yapılarak, sağlıklı gıda temini için gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Ramazan süresince gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesine büyük katkı sağlıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi. Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi. Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!