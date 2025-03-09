Trakya'da Ramazan Denetimi: Fırın, Pastane ve Marketler Kontrol Altında

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın, pastane ve marketlerde kapsamlı Ramazan denetimleri gerçekleştirildi. Bu denetimlerin amacı, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda tüketimini temin etmektir.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmeleri sıkı bir şekilde denetledi. Ramazan ayı boyunca yapılan bu denetimlerde, iş yerlerinin hijyen şartları titizlikle kontrol edildi. Ayrıca, ürünlerin son tüketim tarihleri ve gıda maddelerinin depolama ile muhafaza durumları da incelendi.

Denetimlerde, işletmelerin etiket bilgileri ve satış koşulları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ Ekiplerinin Denetimleri

Kırklareli'nde de aynı hassasiyetle gıda işletmelerine yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Ekipler, kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin hijyen koşullarını ve ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise denetim çalışmaları devam ediyor. Burada da gıda işletmelerine yönelik titiz bir çalışma yapılarak, sağlıklı gıda temini için gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Ramazan süresince gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesine büyük katkı sağlıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi. Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi. Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.