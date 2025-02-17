Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale'de Sona Ermedi, Gençler için Yeni Bir Fırsat Sunuyor!

Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale'de başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı, "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla kapılarını açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ve çeşitli üniversite temsilcilerinin katıldığı açılışta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Bakan Yardımcısı Alpkan'dan Gençlere Büyük Destek

Alpkan, yaptığı konuşmada kariyer fuarlarının geleneksel hale geldiğini ve İŞKUR Gençlik Programı ile bu dönem 100 bin, önümüzdeki dönem ise 200 bin gence kariyer imkanı sunacaklarını belirtti. Ayrıca, "Gelecek 5 yıl içinde 1 milyon öğrencimizi iş hayatına hazırlama konusunda büyük bir fırsat sunuyoruz" şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

İstihdam Fırsatları İçin Önemli Bir Adım

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, etkinliğin amacı hakkında, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve mezuniyet sonrası kariyer planlaması yapabilmeleri için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise gençlerin kariyer yolculuklarına yön vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Fuar Neler Sunuyor?

Trakya Kariyer Fuarı, 40 binin üzerinde öğrenci ve mezunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Fuar, 250'yi aşkın ulusal ve uluslararası kurum, özel sektör firmaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla büyük bir iş birlikteliği oluşturacak. Aynı zamanda 150'ye yakın atölye çalışması, panel ve söyleşi düzenlenecek.

Katilimciler ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı nedeniyle öğrencilere 110 sürpriz hediye verileceğini de öğrenmiş oldu.

Önemi Artan Nitelikli İnsan Kaynağı

Alpkan, işverenlerin kariyer fuarlarına ve gençlerin nitelik kazanmasına destek vermesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. "İnsan kaynağımız çok değerli, bu sermayeyi işverenlerin değerli görmesi ve yatırım yapmaları şart" dedi.

Trakya Kariyer Fuarı, genç yetenekleri sektördeki temsilcilerle buluşturmayı ve bölgenin ekonomik-sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" başladı. Fuarın açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" başladı. Fuarın açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan da katıldı.